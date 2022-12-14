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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler ablası sandı

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman reyting rekorları kırmaya devam ederken Burak Özçivit adından söz ettirmeye devam etti. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Özçivit'in annesini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen annesiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit...

Giriş Tarihi: 14.12.2022 15:52
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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi’si Burak Özçivit’in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler ablası sandı

Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit başarılı oyunculuğuyla ekranlara damgasını vururken özel hayatı da merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi’si Burak Özçivit’in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler ablası sandı

Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in annesini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen annesiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi.

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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi’si Burak Özçivit’in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler ablası sandı

İşte Burak Özçivit ve birçok ünlü ismin annesi...

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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi’si Burak Özçivit’in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler ablası sandı

Sertab Erener'in annesi

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Kuruluş Osman’ın Osman Gazi’si Burak Özçivit’in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler ablası sandı