Kuruluş Osman’ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler ablası sandı

Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman reyting rekorları kırmaya devam ederken Burak Özçivit adından söz ettirmeye devam etti. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Özçivit'in annesini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen annesiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit...