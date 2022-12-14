14 Aralık 2022, Çarşamba
Kuruluş Osman’ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler ablası sandı
Atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman reyting rekorları kırmaya devam ederken Burak Özçivit adından söz ettirmeye devam etti. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Özçivit'in annesini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen annesiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in annesi Ceyhan Özçivit...
Giriş Tarihi: 14.12.2022 15:52
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