Şer cephesi kuruldu! Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak

İSMİHAN SULTAN OSMAN BEY'DEN TÜM KALELERİ VE MÜLKLERİ İSTİYOR

OSMAN BEY İKİ BÜYÜK DEVLETE KARŞI!

108.Bölüm:

OSMAN BEY'E KARŞI KURULAN ŞER CEPHESİ

Osman Bey ve Alpleri, Turgut Bey'den kaleyi almak için, koçbaşları ve kuşatma silahlarıyla İnegöl'e gelmiştir. İnegöl'de kendisini Turgut Bey dışında Kantakuzenos ve İsmihan Sultan'ın da beklediğini görür. Osman Bey, kendisine kurulan şer cephesine karşı nasıl bir hamle yapacak?