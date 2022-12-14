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Haberler Galeri Şer cephesi kuruldu! Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak

Şer cephesi kuruldu! Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak

atv ekranlarında reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', 14 Aralık Çarşamba 20.00'de atv'de ekrana gelecek 108'inci bölümünde tüm ezberler bozulacak ve yer yerinden oynayacak. 'Kuruluş Osman'da İsmihan Sultan, Ertuğrul Gazi'den bu yana edinilmiş bütün kaleleri ve mülkleri Osman Bey'in elinden almak ister ancak Osman Bey'in tavrı nettir. Kanla alınan yalnızca kanla verilir. İsmihan Sultan; Olof, Kantakuzenos ve Turgut Bey'in ardından kurduğu şer ittifakına Bengi Hatun'u katarken Osman Bey, İsmihan Sultan'ı devirmek için Konya'ya gidip Sultan Mesut'u tahta geçirmek için harekete geçer.

Giriş Tarihi: 14.12.2022 14:15 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 14:15
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Şer cephesi kuruldu! Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak

Kuruluş Osman bu akşam yayınlanacak 108. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İsmihan Sultan Osman Bey'den tüm kaleleri ve mülkleri geri isterken yeni bölümde yer yerinden oynayacak. İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar…

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Şer cephesi kuruldu! Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak

İSMİHAN SULTAN OSMAN BEY'DEN TÜM KALELERİ VE MÜLKLERİ İSTİYOR

OSMAN BEY İKİ BÜYÜK DEVLETE KARŞI!

108.Bölüm:

OSMAN BEY'E KARŞI KURULAN ŞER CEPHESİ

Osman Bey ve Alpleri, Turgut Bey'den kaleyi almak için, koçbaşları ve kuşatma silahlarıyla İnegöl'e gelmiştir. İnegöl'de kendisini Turgut Bey dışında Kantakuzenos ve İsmihan Sultan'ın da beklediğini görür. Osman Bey, kendisine kurulan şer cephesine karşı nasıl bir hamle yapacak?

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Şer cephesi kuruldu! Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak

OSMAN BEY, İKİ DEVLETE KARŞI

Ortaya bir anlaşma masası kurulmuştur… Osman Bey; İsmihan Sultan tarafından Selçuklu, Kantakuzenos tarafından ise Bizans Devletleri arasında sıkıştırılmak istenmektedir… Osman Bey'den Ertuğrul Gazi'den bu edilmiş canla, şehit kanlarıyla yana elde edilmiş bütün kaleler ve mülkler istenmektedir. Bu isteklere karşı Osman Bey'in tavrı nettir: "Kanla alınan yalnızca kanla verilir!"

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Şer cephesi kuruldu! Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak

İSMİHAN SULTAN, OSMAN BEY'DEN KALELERİ ALABİLECEK Mİ?

Herkes gibi, Olof da Osman Bey'in kaleleri öyle kolay vermeyeceğini düşünmektedir. Olof, hamlesini yapmadan önce İsmihan Sultan'la görüşecektir… Olof, Osman Bey'i durdurabilecek midir? Osman Bey, içine çekildiği bu cendereden nasıl çıkacaktır? Osman Bey, kale ve hisarları İsmihan Sultan'a verecek midir?

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Şer cephesi kuruldu! Kuruluş Osman’da yer yerinden oynayacak

OSMAN BEY, SULTAN MESUT'U TAHTA GEÇİRMEK İÇİN HAREKETE GEÇER

Osman Bey, İsmihan Sultan'ı devirmenin tek çaresinin, Konya'ya gidip, Sultan Mesut'u tahta geçirmek olduğunu bilmektedir. Bunun için Alpleriyle Konya yoluna çıkarlar… Ancak Osman Bey'in hesaba katmadığı bir nokta vardır...