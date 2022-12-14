Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Bilek kimdir, nereli? Kısmetse Olur Bilek Orundaş’ın Instagram hesabı ne?

Bir döneme damga vuran Kısmet Olur yarışması yeniden ekranlara dönüyor. YouTube'da yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Kısmetse Olur, "Aşkın Gücü" adıyla karşımıza çıktı. Yarışmacıların tanıtıldığı fragmanın yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları yayınlanan fragmanın ardından merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Bilek Orundaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, merak edilenler...

KISMETSE OLUR BİLEK ORUNDAŞ KİMDİR?

Yarışmacı Bilek, Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının kadrosunda iddialı açıklamalarıyla ilgi gördü.