Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Bilek kimdir, nereli? Kısmetse Olur Bilek Orundaş'ın Instagram hesabı ne?
5 yıl aradan sonra ekranlara dönen Kısmetse Olur'un yeni sezon fragmanının yayınlanmasıyla birlikte yarışmacılar, arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmasının kadrosunda yer alan Bilek Orundaş'ın hayatı merak edildi. Peki. Kısmetse Olur Aşkın Gücü Bilek kimdir, nereli kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte, detaylar...
Bir döneme damga vuran Kısmet Olur yarışması yeniden ekranlara dönüyor. YouTube'da yeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanan Kısmetse Olur, "Aşkın Gücü" adıyla karşımıza çıktı. Yarışmacıların tanıtıldığı fragmanın yayınlanmasının ardından Kısmetse Olur yeni sezon yarışmacıları yayınlanan fragmanın ardından merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Bilek Orundaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, merak edilenler...
KISMETSE OLUR BİLEK ORUNDAŞ KİMDİR?
Yarışmacı Bilek, Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının kadrosunda iddialı açıklamalarıyla ilgi gördü.
Bilek Orundaş 26 yaşında ticaret ve lojistik işiyle uğraşmaktadır. Kendisini aşk adamı olarak tanımlayan Bilek Orundaş, "Gerçek aşkı bulmaya geldim" demiştir.
KISMETSE OLUR NE ZAMAN, NEREDE YAYINLANACAK?
5 yıl aranın ardından geri dönen fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışmacılarıyla dikkat çekti. 12 Aralık 2022'de ekranlara gelen Kısmetse Olur, haftanın 6 günü sadece YouTube üzerinden saat 18.30'da başlayacaktır.
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI
Kadın yarışmacılar: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Cansel, Tuğçe, Ayşenur
Erkek yarışmacılar: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan
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