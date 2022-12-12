Türkiye soluksuz 1 Milyon TL’lik soruyu izledi! Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan zirve yaptı

400.000 TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ OLDU

Geçen hafta yarışmaya katılan 20 yaşındaki Batu Alıcı bu hafta 1 Milyon TL değerindeki soru için yarıştı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olan genç yarışmacı geçen hafta 400.000 TL'lik soruya doğru cevap vererek 1 Milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanmıştı. Hiç jokeri kalmayan genç yarışmacı 1 Milyon TL'lik soruya yanıt vermedi ve 400.000 TL'lik para ödülünü aldı.