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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı

Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı

atv ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı yaşandı. Batu Alıcı, "Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusu karşısında doğru cevaptan emin olamayınca yarışmadan çekildi. Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer ise soruyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Giriş Tarihi: 12.12.2022 08:55 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 08:55
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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı

Kim Milyoner Olmak İster'e başvuran 20 yaşındaki yarışmacı Batu Alıcı, 11. soruyu da doğru yanıtlayarak 1 milyon TL'lik soruyu açtırmayı başardı.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı

1 milyon TL'lik 12. sorunun hemen öncesinde sorulan 400 bin liralık 11. soruda, "Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?" denildi.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı

A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara

B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara

C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)

D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara

Alıcı, soruyu doğru yanıtladı ancak tam bu sırada zilin çalması nedeniyle program sona erdi.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı

1 MİLYON TL'LİK SORU

Yeni bölüm ise 1 Milyon TL'lik soruyla başladı. Final sorusunda "Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" diye soruldu.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Doğru cevabı A şıkkı olan soruyla ilgili 20 yaşındaki yarışmacı yanıttan emin olamadı ve çekilme kararı aldı. Bunun üzerine İmirzalıoğlu, "Peki, devam etseydin hangi şıkkı seçersin?" diye sordu. Bunun üzerine Alıcı, B şıkkı olan Banu Çiçek yanıtını vereceğini söyledi.