Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı

YARIŞMADAN ÇEKİLDİ

Doğru cevabı A şıkkı olan soruyla ilgili 20 yaşındaki yarışmacı yanıttan emin olamadı ve çekilme kararı aldı. Bunun üzerine İmirzalıoğlu, "Peki, devam etseydin hangi şıkkı seçersin?" diye sordu. Bunun üzerine Alıcı, B şıkkı olan Banu Çiçek yanıtını vereceğini söyledi.