12 Aralık 2022, Pazartesi
Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer’den Kim Milyoner Olmak İster paylaşımı
atv ekranlarının sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı yaşandı. Batu Alıcı, "Hangisi 'Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterlerden biri değildir?" sorusu karşısında doğru cevaptan emin olamayınca yarışmadan çekildi. Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer ise soruyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Giriş Tarihi: 12.12.2022 08:55 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 08:55
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