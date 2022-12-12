Survivor 2023’e gidecek ilk ismi Acun Ilıcalı duyurdu! Kadro şekilleniyor... Survivor 2023 ne zaman başlıyor?

Tv8'de ekranlara gelen Survivor yarışmasının yeni sezonu için start verildi. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte gözler Survivor 2023 kadrosuna çevrildi. Bu sezon hangi yarışmacıların olacağı merak edilirken, yarışmada akıl oyunları ön planda olacak. Survivor hayranlarının yakından takip ettiği yeni sezon kadrosuna katılan ilk isim resmen açıklandı. Peki, Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Survivor 2023 yarışmacıları kimler? Yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

AKIL OYUNLARI ÖN PLANDA OLACAK

Yapımcı Acun Ilıcalı, "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" ifadelerini kullanmıştı.