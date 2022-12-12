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Survivor 2023'e gidecek ilk ismi Acun Ilıcalı duyurdu! Kadro şekilleniyor... Survivor 2023 ne zaman başlıyor?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.12.2022
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Survivor 2023’e gidecek ilk ismi Acun Ilıcalı duyurdu! Kadro şekilleniyor... Survivor 2023 ne zaman başlıyor?

Survivor'ın yeni sezonu için hazırlıklar sürüyor. Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasında kimlerin yarışacağı merak edilirken, kadroya katılan ilk isim belli oldu. Bu sezon akıl oyunları ile gündeme gelecek Survivor'ın All-Star - Fenomenler formatında olacağı söylenmişti. Peki, Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Survivor 2023 yarışmacıları kimler? Yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte yeni sezona dair son gelişmeler...

Tv8'de ekranlara gelen Survivor yarışmasının yeni sezonu için start verildi. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte gözler Survivor 2023 kadrosuna çevrildi. Bu sezon hangi yarışmacıların olacağı merak edilirken, yarışmada akıl oyunları ön planda olacak. Survivor hayranlarının yakından takip ettiği yeni sezon kadrosuna katılan ilk isim resmen açıklandı. Peki, Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Survivor 2023 yarışmacıları kimler? Yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...

AKIL OYUNLARI ÖN PLANDA OLACAK

Yapımcı Acun Ilıcalı, "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" ifadelerini kullanmıştı.

İLK İSİM AÇIKLANDI

Yapımcı Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Survivor'a gidecek ilk yarışmacıyı açıkladı. Buna göre, ünlü şarkıcı Berdan Mardini Survivor 2023 kadrosunda açıklanan ilk isim oldu.

SURVİVOR 2023 KADROSU NETLEŞİYOR

Survivor 2023 kadrosu kesin olarak henüz açıklanmazken, sosyal medyada bazı isimlerin kadroda yer alacağı iddia edildi. İşte yeni sezonda yarışacağı iddia edilen isimler:

Stevan Salam, Semih Öztürk, Yaren Alaca, Merve Yalçın, Merve Aydın, Hikmet Tuğsuz, Hakan Hatipoğlu, Furkan Kızılay, Cellat (Özgür Deniz), Fester Abdü (Ali Abdüsselam Yılmaz), Damla Can, Arda Kural, Ersin Arıcı.

SURVİVOR 2023 NASIL OLACAK?

Tv8'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, Murat Ceylan sunuculuğunu yaptığı Survivor yarışmasının yeni sezonu için çalışmalar devam ediyor. Güçlü kadroyla ekranlara gelmeye hazırlanan Survivor 2023'ün All Star - Fenomenler formatında yapılacağı konuşuluyor.

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Survivor'ın yeni sezonları genellikle şubat ayında başlıyor. Survivor 2023 tarihi henüz açıklanmazken, yeni sezonun şubat-mart ayı gibi başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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