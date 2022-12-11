Batu Alıcı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı nereli, hangi üniversitede okuyor, Instagram hesabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşamki bölümünde büyük heyecan yaşanacak. Türkiye’nin merakla beklediği 1 milyonluk soruyu cevaplandıracak 20 yaşındaki Batu Alıcı’nın kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Batu Alıcı kimdir, nereli? Batu Alıcı hangi okulda okuyor? Batu Alıcı 1 milyonu kazandı mı? İşte, merak edilenler...
ATV ekranlarının en sevilen yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam büyük bir heyecan yaşanacak. Atatürk sorusunu bilerek 1 milyonluk soruya ulaşan 20 yaşındaki Batu Alıcı'nın kazanıp kazanamayacağı büyük bir heyecanla bekleniyor. 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanan Batu Alıcı, büyük ödülü kazanırsane yapacağını da açıkladı. Peki, Batu Alıcı kimdir, nereli? Batu Alıcı hangi okulda okuyor? Batu Alıcı 1 milyonu kazandı mı? İşte, tüm merak edilenler...
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm, 11 Aralık 2022 Pazar günü saat 20.00'da yayımlanacak.
SORU: Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldı?
A- 170 cm, 68-70 kg, 40 numara
B- 172 cm, 71-73 kg, 41 numara
C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara (CEVAP)
D- 176 cm, 77-79 kg, 43 numara
BATU ALICI KİMDİR?
ATV Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soruyu açan Batu Alıcı 20 yaşındadır. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği öğrencisidir. Bursalıdır. Babası makine; annesi tekstil mühendisidir.
Okulunun kayak takımında da yer alan genç isim, basketbol ve tenis sporlarıyla da haşır neşir olmaktadır. Instagram hesabı: batualiici
Mustafa Kemal Atatürk sorusu sayesinde 1 milyonluk soruya gelen Alıcı "Ben de Mustafa Kemal ile ilgili sorunun cevabını nereden hatırladığımı bilmiyordum. Tabi çok okudum hayatını da, öyle olunca da bir yerlerden geldi ve çekilmek de istemedim. Risk aldım ve çok mutluyum sorunun cevabını doğru bildiğim için" diye konuştu.
1 MİLYONU KAZANIRSA
'1 milyon lirayı kazanırsan ne yapacaksın?' sorusuna 20 yaşındaki genç isim, "O parayı eğitim hayatım için kullanacağım. Ama alabilirsem güzel bir tatile de çıkarım. Aklımda bir yer yok ama belki Kıbrıs olabilir" yanıtını verdi.
BATU ALICI 1 MİLYONLUK SORUYU KAZANDI MI?
"Kim Milyoner Olmak İster ve 1 milyonluk soru heyecanı saat kaçta" sorusu da merak edildi. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu yarışma 11 Aralık Pazar 2022 bugün saat 20.00'de başlayacak.
Batu Alıcı'nın 1 milyonu kazanıp kazanmadığı henüz belli olmadı.
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- Batu Alıcı kimdir? Kim Milyoner Olmak İster Batu Alıcı nereli, hangi üniversitede okuyor, Instagram hesabı ne?
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