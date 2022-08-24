Bir Küçük Gün Işığı dizisi için özel şarkı

KARDELEN'İN SESLENDİRDİĞİ "SÖYLE YÜREĞİM" KALBİNİZE DOKUNACAK!

Başrollerini; Seray Kaya, Berk Oktay ve Esra Dermancıoğlu'nun paylaştığı dizi için özel şarkı yapıldı. Jenerik müziğinin sözleri, pek çok sanatçı ile çalışan ünlü söz yazarı Günay Çoban imzasını taşırken bestesini ise Alp Yenier gerçekleştirdi. Şarkıyı stüdyoda seslendiren isim ise Kardelen oldu.