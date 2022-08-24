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Kardeşlerim için geri sayım başladı! Yeni sezon yayın tarihi belli oldu

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 24.08.2022
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Kardeşlerim için geri sayım başladı! Yeni sezon yayın tarihi belli oldu

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci’nin kaleme aldığı ATV’nin Cumartesi akşamlarına damgasını vuran dizisi Kardeşlerim”in yeni sezon yayın tarihi belli oldu.

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