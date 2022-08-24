Oktay Kaynarca'nın paylaşımına beğeni yağdı! Tüm İstanbul'a haber salın! ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam yakında başlıyor
Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı ATV ekranlarının yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam milyonlarca izleyici tarafından merakla bekleniyor. Türkiye dışında geçen sahneleri ile de dikkat çeken yeni dizi aksiyon ve gerilim sahneleri ile de ekranlara damga vuracak. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca ATV ekranlarında yayınlanacak "Ben Bu Cihana Sığmazam" adlı dizinin fragman görüntüleri paylaşarak "Hayırlı olsun …" ifadelerini kullandı. Peki Ben Bu Cihana Sığmazam oyuncuları kim? Ben Bu Cihana Sığmazam ne zaman başlıyor? İşte detaylar...
Yeni sezonda atv'de yayınlanacak olan 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı dizinin çekimleri başladı. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı, devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilen, Cezayir Türk'ün yeni hayatını anlatan diziden ilk kareler merak uyandırdı.
OKTAY KAYNARCA'NIN PAYLAŞIMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dizinin ilk fragmanına "Tüm İstanbul'a haber salın; yokluğumda kim, kendini adam yerine koyduysa, bilsin ki Cezayir Türk geri döndü!" sözü damga vurdu.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ KONUSU
Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin konusu şöyle:
Köklü bir aileden gelen Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurt dışında devam eden operasyonlarda geçirdiği bir yaralanma sonucu doktor Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir.
Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan İstanbul'a dönmek zorunda kalır.
Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Merakla beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin net yayın tarihi ise henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizi ekibi, Türkiye ve Özbekistan'da çekimlerini gerçekleştirdi.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ OYUNCU KADROSU
Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosunda birbirinden değerli oyuncular yer alıyor.
Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam) rol alıyor.
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