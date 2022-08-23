Bir Küçük Gün Işığı için nefesler tutuldu! Renkli görüntüler kamera arkasına böyle yansıdı

Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak, yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı'nın afiş çekimleri gerçekleştirildi. Dizinin başrol oyuncuları; Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz ve Azra Aksu'nun katıldığı afiş çekimlerinden renkli anlar kamera arkasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 23.08.2022 12:38 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 12:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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