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Bir Küçük Gün Işığı için nefesler tutuldu! Renkli görüntüler kamera arkasına böyle yansıdı

Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak, yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Bir Küçük Gün Işığı'nın afiş çekimleri gerçekleştirildi. Dizinin başrol oyuncuları; Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz ve Azra Aksu'nun katıldığı afiş çekimlerinden renkli anlar kamera arkasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 23.08.2022 12:38 Güncelleme Tarihi: 23.08.2022 12:38
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Bir Küçük Gün Işığı için nefesler tutuldu! Renkli görüntüler kamera arkasına böyle yansıdı

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı yönetmen koltuğunda ise Emre Kabakuşak'ın oturduğu atv'nin iddialı dizisi için geri sayım başlarken objektif karşısına geçen oyuncular verdikleri pozlarla beğeni topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bir Küçük Gün Işığı için nefesler tutuldu! Renkli görüntüler kamera arkasına böyle yansıdı

Yürekleri ısıtan anlatımı ve kalplere dokunan hikayesi ile "Bir Küçük Gün Işığı" Eylül'de atv'de.

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Bir Küçük Gün Işığı için nefesler tutuldu! Renkli görüntüler kamera arkasına böyle yansıdı

"Bilemezsin, belki de en büyük hediyedir dayanamayacağını sandığın acılar…"

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Bir Küçük Gün Işığı için nefesler tutuldu! Renkli görüntüler kamera arkasına böyle yansıdı
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Bir Küçük Gün Işığı için nefesler tutuldu! Renkli görüntüler kamera arkasına böyle yansıdı