Hegemonya Belgeseli 1. bölüm A Haber’de yayınlandı! İşte Hegemonya’nın 2. bölüm fragmanı | Dünyayı kim yönetiyor?

HEGEMONYA 1. BÖLÜM İZLE

DÜNYAYI KİM YÖNETİYOR?

Orta çağdan

Yeni çağa…

Güç el değiştiriyor.

Nasıl oluyor da bir medeniyet, seçeneksiz hale geliyor?

Kehanetlere adanmış zihinler tek bir amaç için çalışıyor...

Dünyayı kim yönetiyor?

BELGESELDE İZLEYİCİLERİ NE BEKLİYOR?

A Haber'in merakla beklenen belgesel serisi Hegemonya için geri sayım başladı. Peki belgeselde izleyicileri neler bekliyor?

Belgeseli yazıp yöneten Gülçin Kazan Döger, Hegemonya'nın konusunu anlattı. Döger, "Özellikle şu soruyu sorarak başladık işe biz neden bugün dünyayı Londra'dan bakarak okuyoruz. Yani bugün Irak'taki bir Arap'ı neden Orta Doğulu olarak tanımlıyoruz ya da bir Japonu neden uzakta olarak tanımlıyoruz. Bu tanımlamayı yapanlar kimler bu soruyu sorarak başladık işe" dedi.

HEGEMONYA 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE