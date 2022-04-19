19 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri atv’den YouTube’da rekor! 10 milyon aboneye ulaştı

atv’den YouTube’da rekor! 10 milyon aboneye ulaştı

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 19.04.2022
ABONE OL
atv’den YouTube’da rekor! 10 milyon aboneye ulaştı

Türkiye'nin en çok izlenen kanalı olan atv, başarısını dijitalde de sürdürmeye devam ediyor. Dijital platformlarda rekor üstüne rekor kıran atv, Türkiye’de 10 Milyon aboneye ulaşan ilk ve tek televizyon kanalı oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA