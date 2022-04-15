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Adı Sevgi yeni bölümüyle pazar akşamı ATV'de! Elif için Sarpça'daki hayat kabusa döner

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Giriş Tarihi: 15.04.2022
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Adı Sevgi yeni bölümüyle pazar akşamı ATV’de! Elif için Sarpça’daki hayat kabusa döner

Yapımını Koliba Film, yapımcılığını ise Ata Türkoğlu'nun gerçekleştirdiği, "Asla Yalnız Yürümeyeceksin" sloganıyla yola çıkan "Adı Sevgi" Pazar akşamı 6.bölümü ile ekranlara geliyor! Adı Sevgi'nin yeni bölümüne "Sen olmasaydın olmazdı..." sözü damga vuruyor. İşte Adı Sevgi yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler...

Zeynep yarışmayı kazanmak üzereyken, Volkan'ın gelişi salonda büyük bir paniğe neden olur.

Adı Sevgi yeni bölümüyle pazar akşamı ATV’de! Elif için Sarpça’daki hayat kabusa döner

Emir son anda yetişip Volkan'ı dizginlese de; Volkan'ın Zeynep'ten alacağı ertelenmiş intikam acı olacaktır…

Adı Sevgi yeni bölümüyle pazar akşamı ATV’de! Elif için Sarpça’daki hayat kabusa döner

Zeynep'in yarışmaya katıldığını Macide'ye Özlem'in söylediğini fark eden Levent, bu hatayı affetmez. Levent'in nişanı atması, Özlem'i Elif'e dair büyük bir kıskançlık krizine sokar.

Adı Sevgi yeni bölümüyle pazar akşamı ATV’de! Elif için Sarpça’daki hayat kabusa döner

Üçlü arasında yaşanan skandala dönüşen olay, Macide'nin ekmeğine yağ sürer.

Adı Sevgi yeni bölümüyle pazar akşamı ATV’de! Elif için Sarpça’daki hayat kabusa döner

Macide herkese Elif'in Özlem'in nişanlısını elinden aldığı haberini yayarken, Elif için Sarpça'daki hayat kabusa döner.

Adı Sevgi yeni bölümüyle pazar akşamı ATV’de! Elif için Sarpça’daki hayat kabusa döner

Namusuna uzanan iftirayla zor durumda kalan Elif'e en büyük destek Emir'den gelir.

Adı Sevgi yeni bölümüyle pazar akşamı ATV’de! Elif için Sarpça’daki hayat kabusa döner

Yaptıkları anlaşmaya rağmen Volkan'ın Emir'in yanındaki tavırları ise Emir'in sabrını taşırır.

Adı Sevgi yeni bölümüyle pazar akşamı ATV’de! Elif için Sarpça’daki hayat kabusa döner

Öte yandan Doğukan, Esma'ya gerçek hislerini açıklamak üzere bir buluşma ayarlar. Esma buluşma yerine gittiğinde karşısında hiç beklemediği birini bulur.

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