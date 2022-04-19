Hakim dizisi 3. bölüm izle | Ömer Arif şantajcıyı öldürdü

Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çekti. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden oldu.

Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak için Ömer Arif ve Yasemin ile görüşüp, aklındaki sorulara yanıt aradı.