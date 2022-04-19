Hakim dizisi 3. bölüm izle | Ömer Arif şantajcıyı öldürdü
ATV'nin yeni dizisi Hakim 3. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. İlgi çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla Pazartesi günleri ekranlara gelen Hakim, #evladımiçin etiketi ile sosyal medyada da çok konuşuldu. Bir hakimin oğlu için mafya ile mücadelesini işleyen Hakim dizisinde, Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur gibi başarılı isimler yer alıyor. İşte Hakim dizisi izle 3. bölüm...
Hakim dizi her pazartesi saat 20.10'da atv ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.
HAKİM DİZİSİ 3.BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yapımını Limon Film, yapımcılığını Hayri Aslan'ın üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Hakim, yayınlanan üçüncü bölümü ile izleyicileri ekran karşısına kilitledi.
Ömer Arif, aldığı tehdit telefonuyla altüst oldu. Şantajcı, hâkimden para koparmaya çalıştı. Bu gizemli kişinin peşine düşen Ömer Arif, şantajcı ile ilgili bazı bilgiler buldu.
Ozan'ın şüpheli ve garip tavırları Deniz'in dikkatini çekti. Onun gerçekte kim olduğunu sorgulaması, Ozan'ın Deniz'den uzaklaşmasına neden oldu.
Azem, oğlunun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak için Ömer Arif ve Yasemin ile görüşüp, aklındaki sorulara yanıt aradı.
Azem, Yasemin'in şüpheleri üzerine katilin Cuma olmadığını öğrendi. Şantajcı Ömer Arif'ten 100 bin dolar istedi. Ömer Arif bu parayı Semra'dan borç olarak istedi. Semra, Ayşe'ye Ömer Arif'in borç istediğinden bahsetti.
Parayı bulamadan şantajcı ile buluşan Ömer Arif, şantajcıyı öldürdü. Ömer Arif şimdi ne yapacak? Cuma gerçekleri anlatacak mı? Azem oğlunun katilini bulabilecek mi?
Hakim'in başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur, Ebru Özkan ve Uğur Yücel paylaşırken Hasibe Eren, Fatih Berk Şahin, Eslem Akar, Seda Akman, Burcu Kara, Naz Çağla Irmak, Hakan Yufkacıgil ve Gülsen Tuncer gibi birbirinden başarılı isimler de rol alıyor.
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