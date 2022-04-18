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Hakim yeni bölüm canlı izle | Hakim 3. bölüm canlı izle

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Giriş Tarihi: 18.04.2022
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Hakim yeni bölüm canlı izle | Hakim 3. bölüm canlı izle

ATV'nin yeni dizisi Hakim bu akşam 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Kadrosu ve konusu itibariyle iddiasını ortaya koyan dizi hakkında izleyiciler araştırmalar yapmaya başladı. Bir hakimin oğlu için mafya ile mücadelesini konu edinen Hakim dizisinde, Erdal Beşikçioğlu, Yurdaer Okur gibi başarılı isimler yer alıyor. Hakim dizisine bu hafta "Ömer Arif Derman'ı diyorum, Azem'in çocuğuna o çarptı!" sözü damga vuruyor. İşte Hakim 3. bölüm canlı izle adresi...

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