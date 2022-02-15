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Adalet mi evlat mı? Hakim için geri sayım başladı

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 15.02.2022
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Adalet mi evlat mı? Hakim için geri sayım başladı

Tüm dünyayı kasıp kavuran Your Honor dizisinin yerli uyarlaması olan Hakim'in kanalı belli oldu. atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizi, yıllardır adaleti sağlamak için mücadele eden bir hakimin, oğlunun suç işlemesi üzerine verdiği kararı ve düştüğü zor durumu anlatıyor.

BEŞİKÇİOĞLU BAŞROLDE

Diziseverlerin merakla izlediği Your Honor'un Türkiye uyarlaması geliyor! Hakim adıyla çekilecek dizinin, uzun süredir hangi kanalda yayınlanacağı merak konusuydu.

Hakim'in kanalı ATV oldu. Emmy ödüllü Bryan Cranston'ın başrolünde olduğu Your Honor'ın yerli versiyonunda Erdal Beşikçioğlu oynayacak.

ADALET Mİ, EVLAT MI?

Uzun süredir hazırlıkları yapılan Hakim, etkileyici hikayesinin yanı sıra güçlü oyuncu kadrosuyla da adından söz ettirecek.

Dizi yıllar boyu adaleti sağlamak için çalışan bir adamın, oğlunun bir suça karışmasının ardından onu koruyabilmek için verdiği kararı ve düştüğü zor durumu anlatıyor.

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