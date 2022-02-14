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Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'i estetiksiz gören tanıyamadı! Eski hali şoke etti

Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ayşe karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yağmur Tanrısevsin, sosyal medyanın gündemine oturduç. Çok küçük yaşlardan beri ekranda olan Tanrısevsin, yıllar içinde yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüştü. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan oyuncunun estetiksiz halini gören tanıyamadı. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin'in inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 14.02.2022 16:49 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 16:49
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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’i estetiksiz gören tanıyamadı! Eski hali şoke etti

Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ayşe karakteriyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Yağmur Tanrısevsin, yıllar öncesine ait fotoğrafıyla şaşırttı. Başarılı oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan güzel oyuncunun estetiksiz hali şoke etti.

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’i estetiksiz gören tanıyamadı! Eski hali şoke etti

İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin başta olmak üzere ünlü isimlerin inanılmaz değişimi...

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’i estetiksiz gören tanıyamadı! Eski hali şoke etti

Hayal Köseoğlu

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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’i estetiksiz gören tanıyamadı! Eski hali şoke etti
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Kalp Yarası’nın Ayşe’si Yağmur Tanrısevsin’i estetiksiz gören tanıyamadı! Eski hali şoke etti