Kalp Yarası'nın Ayşe'si Yağmur Tanrısevsin'i estetiksiz gören tanıyamadı! Eski hali şoke etti

Kalp Yarası'nda canlandırdığı Ayşe karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yağmur Tanrısevsin, sosyal medyanın gündemine oturduç. Çok küçük yaşlardan beri ekranda olan Tanrısevsin, yıllar içinde yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüştü. Güzelliğiyle kendisine hayran bırakan oyuncunun estetiksiz halini gören tanıyamadı. İşte Kalp Yarası'nın yıldızı Yağmur Tanrısevsin'in inanılmaz değişimi...