27 Ocak 2022, Perşembe
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'Yalnız Kurt' için heyecan dorukta! 'Yalnız Kurt' dizisi cuma günü ilk bölümüyle ATV'de ekrana gelecek!

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Giriş Tarihi: 27.01.2022
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’Yalnız Kurt’ için heyecan dorukta! ’Yalnız Kurt’ dizisi cuma günü ilk bölümüyle ATV’de ekrana gelecek!

Atv’nin yeni dizisi Yalnız Kurt için nefesler tutuldu! Osman Sınav'ın yapımcılığını, Çağatay Tosun'un yönetmenliğini üstlendiği aksiyon ve dram türündeki "Yalnız Kurt" dizisi, 28 Ocak'ta saat 20:00’da ilk bölümüyle Atv'de izleyiciyle buluşacak.

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