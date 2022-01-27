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Yalnız Kurt başlıyor! Yakın tarihe ışık tutacak

Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Yalnız Kurt, yarın akşam izleyiciyle buluşacak. Usta yönetmen Osman Sınav imzalı yapım, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak. 'Altay Kurdoğlu'nun efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecek. İşte Yalnız Kurt'un ilk bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 27.01.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 11:04
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Yalnız Kurt başlıyor! Yakın tarihe ışık tutacak

1.Bölüm:

Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister!

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Yalnız Kurt başlıyor! Yakın tarihe ışık tutacak

Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer. Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur.

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Yalnız Kurt başlıyor! Yakın tarihe ışık tutacak

Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.

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Yalnız Kurt başlıyor! Yakın tarihe ışık tutacak

YALNIZ KURT OYUNCULARI

izinin kadrosunda, Cihan Ünal, Hasan Deniz Yaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

CİHAN ÜNAL (DAVUT BAHADIR - KUMANDAN)

Ben Davut Bahadır... Nam-ı diğer Kumandan… Eski asker ve istihbaratçıyım. Tam seksen bir yaşındayım. Ömrümü bir canavarla mücadele etmeye adadım, onu yenmeyi başaramadım. Pes etmedim, meşrebimde yok! Tanrı'dan tek isteğim ölmeden, Golyat denen canavarın, onun kanlı örgütlerinin, kirli ellerinin bu kadim topraklardan sökülüp atıldığını görmek.

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Yalnız Kurt başlıyor! Yakın tarihe ışık tutacak

HASAN DENİZYARAN (ALTAY KURTOĞLU)

Adım Altay Kurtoğlu... Anne babamı gözümün önünde öldürdüklerinde sekiz yaşındaydım. Beni de öldürmek istediler, beceremediler; hayatta kaldım. Yirmi sene boyunca sokaklarda, yasadışı dövüşlerde ölümü aradım; karşıma çıkan ölüm değil geçmişim oldu. Artık anne babamın katilleri kim, biliyorum. Artık, ülkemin güzel çocuklarını yetim ve öksüz bırakan kim, biliyorum. İntikam ateşiyle yanıyorum.