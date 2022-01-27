27 Ocak 2022, Perşembe
Yalnız Kurt başlıyor! Yakın tarihe ışık tutacak
Atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Yalnız Kurt, yarın akşam izleyiciyle buluşacak. Usta yönetmen Osman Sınav imzalı yapım, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak. 'Altay Kurdoğlu'nun efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecek. İşte Yalnız Kurt'un ilk bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 27.01.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 27.01.2022 11:04
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