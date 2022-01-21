O Ses Türkiye finalistleri 2021 kimler oldu? Finale kalanlar belli oldu! O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta?

O Ses Türkiye finalistleri 2021 kimler oldu? Tv8'de yayınlanan O Ses Türkiye'nin 2021 sezonu bugün sona erecek. Şampiyonun belli olacağı final bölüm heyecanla bekleniyor. Dün gerçekleştirilen yarı finalin ardından finale kalan isimler belirlendi. O Ses Türkiye takipçileri ise bu sezonun finalistlerini araştırmaya başladı. Peki, O Ses Türkiye finalistleri 2021 kimler oldu? O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta? İşte O Ses Türkiye finale kalan isimler...

O SES TÜRKİYE 2021 FİNALİ NE ZAMAN?

O Ses Türkiye finali 21 Ocak Cuma günü yani bugün saat 20.00'de başlayacak. Canlı yayınla ekranlara gelecek O Ses Türkiye finalinde şampiyon isim belli olacak.

20 Ocak'ta yapılan yarı finalde; jüri üyeleri Beyazıt Öztürk'ün 3, Ebru Gündeş'in 3, Murat Boz'un 2, Oğuzhan Koç'un 2 yarışmacısı finale adını yazdırdı.