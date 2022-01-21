O Ses Türkiye finalistleri 2021 kimler oldu? Finale kalanlar belli oldu! O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta?
O Ses Türkiye 2021 finalistleri belli oldu. 20 Ocak'ta yayınlanan yarı final bölümünde izleyiciler nefes kesen düellolara şahit oldu. Yarışmacılar en iyi performansını göstererek finale çıkabilmek için kıyasıya yarıştı. Şimdi ise gözler finale çevrildi. Bir sezonu daha geride bırakan O Ses Türkiye'de 2021 şampiyonu bugün belli olacak. Peki, O Ses Türkiye finalistleri 2021 kimler oldu? O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta? İşte O Ses Türkiye finale kalan isimler...
O Ses Türkiye finalistleri 2021 kimler oldu? Tv8'de yayınlanan O Ses Türkiye'nin 2021 sezonu bugün sona erecek. Şampiyonun belli olacağı final bölüm heyecanla bekleniyor. Dün gerçekleştirilen yarı finalin ardından finale kalan isimler belirlendi. O Ses Türkiye takipçileri ise bu sezonun finalistlerini araştırmaya başladı. Peki, O Ses Türkiye finalistleri 2021 kimler oldu? O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta? İşte O Ses Türkiye finale kalan isimler...
O SES TÜRKİYE 2021 FİNALİ NE ZAMAN?
O Ses Türkiye finali 21 Ocak Cuma günü yani bugün saat 20.00'de başlayacak. Canlı yayınla ekranlara gelecek O Ses Türkiye finalinde şampiyon isim belli olacak.
20 Ocak'ta yapılan yarı finalde; jüri üyeleri Beyazıt Öztürk'ün 3, Ebru Gündeş'in 3, Murat Boz'un 2, Oğuzhan Koç'un 2 yarışmacısı finale adını yazdırdı.
O SES TÜRKİYE 2021 FİNALİSTLERİ
Beyazıt Öztürk'ün takımı: Devrim Seyrek, Mert Yenihayat, Şevval Ekiz
Ebru Gündeş'in takımı: Mustafa Açıkgöz, Wafa, Yaşam Hancılar
Murat Boz'un takımı: Hakkı İlek, Anastasıa Budakya
Oğuzhan Koç'un takımı: Yunus Emre Çelik, Hasan Koçak
O SES TÜRKİYE'DE FİNALİSTLER KİMLER OLDU?
O Ses Türkiye 2022 şampiyonunun belli olmasına kısa süre kala yarışmacılar yarı finalde sahne aldı. Jüri üyeleri arasında Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Murat Boz ve Oğuzhan Koç'un yer aldığı yarışmada seyircilerin verdiği oylar ile finale kalan ilk isim Murat Boz'un takımından Hakkı İlek oldu. Sonraki performansta ise Beyazıt Öztürk'ün takımından Baran Turan ve Ebru Gündeş'in takımından Mustafa Açıkgöz eşleşti. Bu turda da Mustafa Açıkgöz finale kaldı.
Oylama sonucuna göre 56 oyla finale adını yazdıran bir sonraki isim Beyazıt Öztürk'ün takımından Devrim Seyrek, diğer yarışmacı da Murat Boz'un takımından Anastasiya Budakva oldu. Yüzde 35 oyla finale kalan sonraki isimler Oğuzhan Koç'un takımından Yunus Emre Çelik, Ebru Gündeş'in takımından Wafa Benradja,Mert Yenihayat, Ebru Gündeş'in takımından Yaşam Hancılar, Beyazıt Öztürk'ün takımından Şevval Ekiz, Oğuzhan Koç'un takımından Hasan Koçak oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- O Ses Türkiye finalistleri 2021 kimler oldu? Finale kalanlar belli oldu! O Ses Türkiye finali ne zaman, saat kaçta?
- 2022 maaş farkları ne zaman yatar? Memur emekli maaş farkları ne zaman, hangi gün yatacak?
- Onur belgesi kimlere verilir? 2022 onur belgesi kaç puanla alınır, ortalama kaç olmalı? Onur belgesi alma şartları...
- Karne notu sosyal medyayı salladı! Öğretmenden öğrencisine: Sendeki seni keşfetme zamanı gelmedi mi?
- TOKİ Ardıçlı kura sonuçları tıkla-öğren! 2022 TOKİ Konya Selçuklu Ardıçlı kura sonuçları sorgulama ekranı!
- 21 Ocak Cuma mesajları sözleri! Birbirinden güzel Cuma mesajları! Arkadaşa, dosta, sevgiliye…
- Diyanet'ten önemli hutbe! 21 Ocak 2022 Cuma hutbesi konusu nedir? Arapça-Türkçe Cuma hutbesi...
- İstanbul kar yağışı saat kaçta başlayacak? 21 Ocak İstanbul’da hava nasıl? İstanbul 5 günlük hava durumu…
- Üç ayların başlangıcı ne zaman 2022? Üç aylar ne zaman başlayacak?
- ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman yapılacak? Atatürk Üniversitesi 2022 bütünleme sınavı hangi tarihte?
- O Ses Türkiye finalinde kimler yarışacak? O Ses Türkiye 2021 şampiyonu kim olacak? İşte o isimler...
- İstanbul Valiliği son dakika: İstanbul'da yarın okullar tatil mi? İstanbul'da karneler yarın verilmeyecek mi? Yarıyıl tatili...