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Atv’nin yeni dizisi Yalnız Kurt'un aksiyon sahneleri nefes kesti

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 01.01.2022
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Atv’nin yeni dizisi Yalnız Kurt’un aksiyon sahneleri nefes kesti

Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Yalnız Kurt, tanıtımlarıyla ilgi topladı. Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimleri kadrosunda buluşturan Osman Sınav imzalı dizinin yeni tanıtımına aksiyon sahneleri damga vurdu.

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan 'Yalnız Kurt'un yeni tanıtımı geçtiğimiz günlerde yayınlandı.

atv ekranlarında çok yakında seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizi, yayınlanan yeni tanıtımındaki aksiyon sahneleriyle seyircide merak uyandırdı.

Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi; Amerikan Barış Gönüllüleri'nin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

Dizinin kadrosunda ise Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Kadro açıklandı! Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt dizisinde kimler oynayacak? KADRO AÇIKLANDI! YALNIZ KURT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? YALNIZ KURT DİZİSİNDE KİMLER OYNAYACAK?

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