Kadro açıklandı! Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt dizisinde kimler oynayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapımını Sinagraf'ın üstlendiği, Yapımcılığını Osman Sınav'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin yazdığı "Yalnız Kurt" dizisi yakında ATV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte, Kadro açıklandı! Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt dizisinde kimler oynayacak?

Duayen yönetmen Osman Sınav'ın atv ekranlarında yayınlanacak yeni projesi 'Yalnız Kurt'un detayları belli oldu. Henüz yayın tarihi açıklanmayan dizide toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.