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Kadro açıklandı! Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt dizisinde kimler oynayacak?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2021
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Kadro açıklandı! Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt dizisinde kimler oynayacak?

Kadro açıklandı! Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarında başlayacak Yalnız Kurt dizisinde kadro netleşti. İddialı dizinin karakterleri ise merak edilyordu. İşte, Kadro açıklandı! Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt dizisinde kimler oynayacak?

Kadro açıklandı! Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt dizisinde kimler oynayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yapımını Sinagraf'ın üstlendiği, Yapımcılığını Osman Sınav'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Çağatay Tosun'un oturduğu, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin yazdığı "Yalnız Kurt" dizisi yakında ATV izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte, Kadro açıklandı! Yalnız Kurt dizisi ne zaman başlayacak? Yalnız Kurt dizisinde kimler oynayacak?

Duayen yönetmen Osman Sınav'ın atv ekranlarında yayınlanacak yeni projesi 'Yalnız Kurt'un detayları belli oldu. Henüz yayın tarihi açıklanmayan dizide toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

YALNIZ KURT OYUNCULARI

Yalnız Kurt dizsinin kadrosunda Cihan Ünal, Hasan Denizyaran, Damla Colbay, Murat Han ve Polat Bilgin gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğuna Çağatay Tosun'un oturduğu, yapımını Sinagraf'ın, yapım süpervizörlüğünü Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Murat Koca ve Ali Alper Erze'nin kaleme aldığı dizinin yapımcılığını Osman Sınav üstleniyor.

DİZİNİN KONUSU

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutmaya hazırlanan "Yalnız Kurt" geçmiş dönem darbeleri, cinayetleri ve terör olaylarını ele alacak. Toplumsal kırılmaların ışığında iyilerle kötüler arasında amansız mücadele ve yakın tarihteki dönüm noktaları da ekrana taşınacak.

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