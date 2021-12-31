31 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri ‘Kim Milyoner Olmak İster?’ sürprizlerle yeni yıla damga vuracak!

‘Kim Milyoner Olmak İster?’ sürprizlerle yeni yıla damga vuracak!

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 31.12.2021
ABONE OL
‘Kim Milyoner Olmak İster?’ sürprizlerle yeni yıla damga vuracak!

Atv, yılbaşında da izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla ekrana gelecek olan Kim Milyoner Olmak İster, yılbaşı özel bölümü ve özel konuklarıyla ekranlarda olacak.

"Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüne Serkan Kaya ve Manga grubunun solisti Ferman Akgül konuk olacaklar.

Sanatçılar bu özel akşamda hem yarışıp hem de sevilen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

Yılbaşı gecesinde sanatçılar kazandıkları ödülü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kurumlardaki çocukların her türlü ihtiyaçları için bağışlayacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA