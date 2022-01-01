Kardeşlerim bugün var mı, neden yok? ATV Kardeşlerim 35. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Resmi açıklama!

Kardeşlerim neden yok? Kardeşlerim 35. yeni bölüm ne zaman? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kardeşlerim'in bugün yayın akışında yer almaması nedeniyle yeni bölümün hangi tarihte yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile birlikte yayın tarihi de belli oldu. Peki, Kardeşlerim bugün var mı, neden yok? ATV Kardeşlerim 35. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte haberin detayları...

KARDEŞLERİM NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşı nedeniyle Kardeşlerim dahil tüm diziler yayına bir hafta ara verdi. Buna göre, Kardeşlerim'in 35. yeni bölümü 8 Ocak Cumartesi günü izleyiciyle buluşacak.

İşte Kardeşlerim 35. yeni bölüm fragmanı;