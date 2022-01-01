01 Ocak 2022, Cumartesi
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Kardeşlerim bugün var mı, neden yok? ATV Kardeşlerim 35. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Resmi açıklama!

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.01.2022
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Kardeşlerim bugün var mı, neden yok? ATV Kardeşlerim 35. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Resmi açıklama!

Kardeşlerim bugün var mı? ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim'in 35. yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Yeni yılın gelmesiyle birlikte bazı diziler yayına ara verdi. Bu gelişmelerin ardından gözler Kardeşlerim dizisine çevrildi. Asiye'nin çalışmaya gittiği evdee Eren kardeşler kötü bir olayla karşı karşıya kalmıştı. Peki, Kardeşlerim bugün var mı, neden yok? ATV Kardeşlerim 35. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte cevaplar...

Kardeşlerim neden yok? Kardeşlerim 35. yeni bölüm ne zaman? soruları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kardeşlerim'in bugün yayın akışında yer almaması nedeniyle yeni bölümün hangi tarihte yayınlanacağı merak edilmeye başlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı ile birlikte yayın tarihi de belli oldu. Peki, Kardeşlerim bugün var mı, neden yok? ATV Kardeşlerim 35. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte haberin detayları...

KARDEŞLERİM NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yılbaşı nedeniyle Kardeşlerim dahil tüm diziler yayına bir hafta ara verdi. Buna göre, Kardeşlerim'in 35. yeni bölümü 8 Ocak Cumartesi günü izleyiciyle buluşacak.

İşte Kardeşlerim 35. yeni bölüm fragmanı;

KARDEŞLERİM 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nebahat acil ameliyata alınır ve omzuna platin konur. Akif bu durumu Orhan'a karşı kullanır ve sessiz kalmasını sağlar. Doruk ise annesine olanlar yüzünde Orhan ve Ömer'le kapışır.

Ömer ile Asiye'nin biriktirdikleri para suyunu çekmektedir. Yemek ve yakacak almakta zorlanırlar. Nebahat'in durumu düzeldiği halde Orhan'ın içine kapanmasına kimse anlam veremez. Fakat bu durum okulda kamplaşmaya neden olur.

Asiye ve Doruk'un arası açılırken yeni bir kutuplaşma yaşanır; Ömer, Oğulcan ve diğerleri arasında. Tolga, Cemile konusunda Ömer'i tehdit eder. Cemile ile arasındaki ilişkiye karışmamalarını söyler.

Okulda Aybike-Berk, Doruk- Asiye, Süsen ve Ömer arasında soğuk rüzgarlar eserken Harika ve Oğulcan'ın mutluluğu herkesi şaşırtır. Zengin bir eve temizliğe giden Asiye yanında Emel'i de götürür ancak küçük Emel hastadır. Evin sahipleri hafta sonu şehir dışında olacaktır.

Emel uyuya kalınca Asiye Ömer'i yardıma çağırır. Emel'in uyanmasını beklerken evin sahiplerinin planı değişir ve aniden eve gelirler. Ömer'i hırsız zannedip kendilerini korumak için silah çekerler. Arbede de silah ateş alır ve Emel vurulur.

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