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Kardeşlerim 29. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

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Giriş Tarihi: 20.11.2021
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Kardeşlerim 29. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

Kardeşlerim 29. bölüm canlı izle! Atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim 2. sezonuyla izleyici ile buluştu. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasını kaybeden 4 kardeşin kalplere dokunan hikâyesini anlatan dizinin yeni sezon tanıtımına "Bu yaptıklarının hesabını vereceksin Akif Atakul!" sözleri damga vurdu. Kardeşlerim 29. bölüm izleme linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

KARDEŞLERİM'DE BU HAFTA

"Siz kardeş lafını altı harfe sığdırmışsınız, biz yere göğe sığdıramıyoruz!"

Babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrenen Kadir, soluğu Akif'in kapısında alır. Büyük bir yüzleşme yaşayan ikiliyi izleyen Kaan, babasına yardımcı olmak için bir hamlede bulunur. Akif yaşananları örtbas etmeye çalışırken Nebahat çaresizce ona destek olur. Eren ailesini büyük bir şoka sokan bu yüzleşmenin sonucu herkes için yeni bir mücadelenin başlangıcı olacaktır.

KARDEŞLERİM 29. BÖLÜMÜ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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