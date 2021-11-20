Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy usta oyuncunun kızı çıktı! Meğer annesi kendisinden daha ünlüymüş...

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Şengül karakterine hayat veren Fadik Sevin Atasoy, uzun bir aranın ardından izleyici karşısına çıktı. Oyunculuğuyla ekranların en çok konuşulan isimlerinden olan Atasoy, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Sosyal medyada da ilgi odağı olan oyuncunun annesi ise kendisinden daha ünlü çıktı. İşte Fadik Sevin Atasoy'un kendisi gibi oyuncu olan annesi...