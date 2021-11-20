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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy usta oyuncunun kızı çıktı! Meğer annesi kendisinden daha ünlüymüş...

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de Şengül karakterine hayat veren Fadik Sevin Atasoy, uzun bir aranın ardından izleyici karşısına çıktı. Oyunculuğuyla ekranların en çok konuşulan isimlerinden olan Atasoy, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Sosyal medyada da ilgi odağı olan oyuncunun annesi ise kendisinden daha ünlü çıktı. İşte Fadik Sevin Atasoy'un kendisi gibi oyuncu olan annesi...

Giriş Tarihi: 20.11.2021 16:37 Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 16:39
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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy usta oyuncunun kızı çıktı! Meğer annesi kendisinden daha ünlüymüş...

Kardeşlerim'de canlandırdığı Şengül karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Fadik Sevin Atasoy, izleyicileri kendisine hayran bıraktı. Özel hayatıyla mercek altına alınan Atasoy'un usta oyuncunun kızı olduğunu görenler şaştı kaldı.

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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy usta oyuncunun kızı çıktı! Meğer annesi kendisinden daha ünlüymüş...

İşte Fadik Sevin Atasoy ve birçok ünlü ismin annesi…

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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy usta oyuncunun kızı çıktı! Meğer annesi kendisinden daha ünlüymüş...

Aras Bulut İynemli

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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy usta oyuncunun kızı çıktı! Meğer annesi kendisinden daha ünlüymüş...

Aras Bulut İynemli ve annesi Sevtap İynemli

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Kardeşlerim’in Şengül’ü Fadik Sevin Atasoy usta oyuncunun kızı çıktı! Meğer annesi kendisinden daha ünlüymüş...