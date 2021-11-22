Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle! | Kalp Yarası 21. bölüm canlı izle
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası, bu akşam 21. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hatay'ın muhteşem doğasında çekilen ve tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Kalp Yarası dizisinin başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor. Kalp Yarası 21. bölümüne "Hayata tutunan kız yok artık!" sözü damga vuruyor. İşte Kalp Yarası 21. yeni bölüm canlı izleme adresi...
Kalp Yarası 21. yeni bölüm canlı izle! Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor. Kalp Yarası'nın yeni bölümüne "Hayata tutunan kız yok artık!" sözleri damga vuruyor. İşte Kalp Yarası 21. yeni bölüm canlı izleme adresi...