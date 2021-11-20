38 yıllık aşıklar kavuştu! Türkiye Esra Erol’da izledi

38 yıl önce birbirlerine aşık olan Havva Hanım ve Servet Bey o günün şartlarında kaçmaya karar vermişlerdi. Ancak aileler aynı gün birbirini seven iki genci ayırmıştı. Yıllar içinde Havva Hanım başka bir hayat kurmuş, Servet Bey ise başka bir hayat. Kaderin cilvesi ki ikisi de eşlerinden ayrılıyorlar ve bir gün manavda karşılaşıyorlar. Havva Hanım arkası dönük olan Servet Bey'e "Bu Pırasanın fiyatı ne" diye soruyor. Onu sesinden tanıyan Servet Bey "sana bedava" diyerek cevap veriyor.