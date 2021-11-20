38 yıl sonra gelen mutluluk! Esra Erol’da duygu yüklü anlar

Servet Bey gözyaşları içerisinde Esra Erol'a yaşadıklarını anlattı, "Sesinden tanıdım. 'Pırasa ne kadar?' dedi. Sırtım dönük, 'sana bedava' dedim. Döndü bana baktı. Konuştum telefonunu istedim vermedi. 2 saat sonra geldi. Ne yaptığımı sordu ben de inşaatta görevliyim dedim. O da boşanmış eşinden. Beraber yaşamaya karar verdik sonra. Yaşadık da çok da mutluyduk. Müzeyyen karşımıza çıkana kadar mutluyduk. Ben onu hiç unutmadım, unutmam da…"