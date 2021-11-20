38 yıl sonra gelen mutluluk! Esra Erol'da duygu yüklü anlar
Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan, kayıpları bulan, sevenleri kavuşturan "Esra Erol'da" programında bugün 38 yıl sonra gelen mutluluğun resmi vardı. Servet Uzgur 38 yıl önce "ilk aşkım" dediği Havva Manas ile yeniden nasıl buluştuğunu anlattı. Uzgur canlı yayında milyonların huzurunda yıllar sonra kavuştuğu sevgilisine milyonlar önünde evlilik teklifinde bulundu. Peki Havva Hanım bu teklifi kabul etti mi? İşte 19 Kasım 2021 Cuma günü yayınlanan programda yaşanan o anlar...
ATV ekranlarında yayınlanan "Esra Erol'da" programına başvuran Servet Uzgur, 38 yıllık büyük aşkı Havva Manas'a kavuşmak için Esra Erol ve ekibinden yardım istemişti. Esra Erol ise kısa bir süre içinde aşıkları kavuşturmuştu. Yeşilçam filmlerini aratmayan aşk hikâyeleriyle milyonların dikkatini çeken Servet Bey ile Havva Hanım cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Servet Bey, canlı yayında Havva Hanım'a evlilik teklifinde bulundu. İşte o anlar...
HABERİN VİDEOSU
Servet Uzgur, 38 yıllık büyük aşkı Havva Manas ile Esra Erol'da programında kavuşmuştu.
EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ
Servet Bey, günler önce kavuştuğu ilk aşkı Havva Hanım'a bugünkü canlı yayında evlilik teklifi etti.
Havva Hanım, Servet Bey'in "Seninle yeşeren bu aşk yolunda, ömrümün sonbaharında benimle solmaya var mısın?" sorusu üzerine "Varım" dedi.
Servet Bey ise Esra Erol'un "Nikahı ne zaman yapalım?" sorusuna "Yarın olur," yanıtını verdi.
Çift, önümüzdeki hafta nikah yapma konusunda anlaştı.
NE OLMUŞTU?
Programa katılan Servet Uzgur, 1983 yılında aynı mahallede yaşadığı Havva Hanım'la birbirlerine aşık oldu. Çift, aynı yıl içerisinde ailelerinden gizli kaçtı.
Aileler kaçan çifti buldu ve yaşları küçük olduğu için 'biz sizi daha sonra evlendiririz' diyerek kandırdı ve çifti ayırdı. Çiftin karşılaşması ise filmleri aratmayan cinsten…
38 yıl sonra Servet Bey ve Havva Hanım manavda alışveriş yaparken karşılaştı.
Servet Bey gözyaşları içerisinde Esra Erol'a yaşadıklarını anlattı, "Sesinden tanıdım. 'Pırasa ne kadar?' dedi. Sırtım dönük, 'sana bedava' dedim. Döndü bana baktı. Konuştum telefonunu istedim vermedi. 2 saat sonra geldi. Ne yaptığımı sordu ben de inşaatta görevliyim dedim. O da boşanmış eşinden. Beraber yaşamaya karar verdik sonra. Yaşadık da çok da mutluyduk. Müzeyyen karşımıza çıkana kadar mutluyduk. Ben onu hiç unutmadım, unutmam da…"
Esra Erol canlı yayında Havva ile Servet Bey'i telefonda buluşturdu. Havva Hanım, "Ayrıldıktan sonra birbirimizden haber alamadık. Manava kadar aslında. Ben zaten onu tanıdım manavda. Onu orada gördüğümde ne yapacağımı şaşırdım." dedi.
38 yıldır birbirine aşık olan Servet Bey ve Havva Hanım, canlı yayında birbirilerini görünce gözyaşlarına hakim olamadı.
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