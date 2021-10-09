Kardeşlerim 23. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle
Kardeşlerim 23. bölüm canlı izle! Atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim 2. sezonuyla izleyici ile buluştu. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan hikâyesini anlatan dizinin yeni sezon tanıtımına "Gerçekten aşık mı oldun bu kıza?" sözleri damga vurdu. Kardeşlerim 23. bölüm izleme linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
KARDEŞLERİM'DE BU HAFTA
"Tek ihtiyacım, birazcık sen…"
Cemile yüzünden amcası Orhan'la karşı karşıya gelen Kadir'in bu durumu, Melisa'yla olan ilişkisine de gölge düşürür. Doruk'u yaşadığı talihsiz kazadan sonra, Asiye cephesinde önemli gelişmeler beklemektedir. Kaan, istekleri ve tehditleriyle babası Akif'i köşeye sıkıştırırken, sinsi oyunlarıyla da Nebahat'ın aklını karıştırır. Aybike, Berk'i şaşırtacak bir hamle yaparken; Tolga'nın sürprizi, Asiye ile Doruk'u beklenmedik bir duruma sokar.