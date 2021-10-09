09 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Kardeşlerim 23. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

Kardeşlerim 23. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 09.10.2021 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021
ABONE OL
Kardeşlerim 23. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

Kardeşlerim 23. bölüm canlı izle! Atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim 2. sezonuyla izleyici ile buluştu. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan hikâyesini anlatan dizinin yeni sezon tanıtımına "Gerçekten aşık mı oldun bu kıza?" sözleri damga vurdu. Kardeşlerim 23. bölüm izleme linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

KARDEŞLERİM'DE BU HAFTA

"Tek ihtiyacım, birazcık sen…"

Cemile yüzünden amcası Orhan'la karşı karşıya gelen Kadir'in bu durumu, Melisa'yla olan ilişkisine de gölge düşürür. Doruk'u yaşadığı talihsiz kazadan sonra, Asiye cephesinde önemli gelişmeler beklemektedir. Kaan, istekleri ve tehditleriyle babası Akif'i köşeye sıkıştırırken, sinsi oyunlarıyla da Nebahat'ın aklını karıştırır. Aybike, Berk'i şaşırtacak bir hamle yaparken; Tolga'nın sürprizi, Asiye ile Doruk'u beklenmedik bir duruma sokar.

KARDEŞLERİM 23. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kardeşlerim’in Asiye’si ve Ömeri herkesi şaşırttı! Meğer... KARDEŞLERİM'İN ASİYE'Sİ VE ÖMER'İ HERKESİ ŞAŞIRTTI! MEĞER...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA