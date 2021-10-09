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Kardeşlerim’in yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Yiğit Koçak herkesi şaşırttı! Meğer…

Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim her bölümüyle izlenme rekorları kırarken dizinin oyuncuları da ekrana damgasını vurdu. Dizide Asiye ve Ömer karakterine hayat veren Su Burcu Yazgı Coşkun ve Yiğit Koçak sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri oldu. Sevenleri tarafından mercek altına alınan Su Burcu Yazgı Coşkun ve Yiğit Koçak aralarındaki gerçekle herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 09.10.2021 16:33 Güncelleme Tarihi: 09.10.2021 16:33
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Kardeşlerim’in yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Yiğit Koçak herkesi şaşırttı! Meğer…

Kardeşlerim dizisinin yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Yiğit Koçak, ekrana damga vurdu. İzleyiciler tarafından yakın takibe alınan iki genç oyuncu arasındaki yaş farkı sevenlerini şaşırttı. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun ve Yiğit Koçak başta olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...

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Kardeşlerim’in yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Yiğit Koçak herkesi şaşırttı! Meğer…

Onur Seyit Yaran - 13 Ocak 1995

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Kardeşlerim’in yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Yiğit Koçak herkesi şaşırttı! Meğer…

Hadise - 22 Ekim 1985

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Kardeşlerim’in yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Yiğit Koçak herkesi şaşırttı! Meğer…

Kaan Yıldırım - 24 Aralık 1986

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Kardeşlerim’in yıldızları Su Burcu Yazgı Coşkun ve Yiğit Koçak herkesi şaşırttı! Meğer…

Yıldız Çağrı Atiksoy - 1 Nisan 1986