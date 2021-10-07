Bir Zamanlar Çukurova 107. bölüm canlı izle | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle
Bir Zamanlar Çukurova 107. yeni bölüm canlı izle! | ATV ekranlarında perşembe akşamlarına damga vuran dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova 4. sezonuyla seyircisiyle buluştu. Bir Zamanlar Çukurova 107. yeni bölümüne "Fekeli'nin ölümü Çukurova'yı yasa boğuyor" sözü damga vuruyor. Diziseverler "Bir Zamanlar Çukurova canlı izle" yöntemlerini araştırma başladı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin son bölümünü ahaber.com.tr adresinden tek parça kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.
Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumar. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşar. Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzlar. Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlar. Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürür ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak ister.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 107. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE
BETÜL, FİKRET'İN YANINDAN AYRILMIYOR
Betül, amcasını kaybeden Fikret'e destek olmak için elinden geleni yapar. Yardımseverliğiyle cenazeye katılanların takdirini toplayan Betül, Şermin'i bile şaşırtır. Şermin, kızının Fikret'le evlenip servetine konmayı planladığını anlayınca o da Lütfiye ile buzları eritmeye çalışır.
FİKRET VE HAKAN ARASINDA GERİLİM TIRMANIYOR
Züleyha, Demir'in yaşadığına dair umutlarını korurken; Hakan, Züleyha'nın çekimine kapılmaktan kendini alamaz. Züleyha ve Hakan, birlikte portakal bahçesine gezintiye çıkmışken Fikret gelir ve Hakan ile Fikret arasında ağız dalaşı başlar. İkisinin arasındaki gerilimin ortasında kalan Züleyha'nın sabrı taşar.