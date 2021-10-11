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Kalp Yarası 15. bölüm canlı izle | Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle

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Giriş Tarihi: 11.10.2021
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Kalp Yarası 15. bölüm canlı izle | Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle

Kalp Yarası 15. yeni bölüm canlı izle | ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası, bu akşam 15. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hatay'ın muhteşem doğasında çekilen Kalp Yarası dizisinin başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor. Kalp Yarası yeni bölümüne "Ölüyorum, görmüyor musun Ayşe?" sözü damga vuruyor. İşte Kalp Yarası 15. yeni bölüm izleme adresi...

KALP YARASI'NDA BU HAFTA

Herkes tarafından reddedilen ve yapayalnız kalan Hande çektiği intihar videosunu Ferit ve Ayşe'ye gönderir. Boşanmanın sancılarını yaşayan Ayşe ve Ferit, Hande'yi kurtarır. Hande'nin bu hamlesi ortalığı karıştırırken, Ayşe ve Ferit'in aşkları bir kez daha sorgulanır.

Azade oğlu için hayatından vazgeçmeyi göze alan Hande'nin gelini olması hayalinden vazgeçmemiştir. Ancak bunun gerçekleşmesi için Ferit'in Ayşe'den vazgeçmesi gerekmektedir.

Kızının intihar teşebbüsü ile sarsılan Zümrüt, Hüseyin'in masum bir insanı öldürüp iftira atmasının bedelini kızının ödediğini düşünür ve bir karar alır. Bu kararı uygulamak, Zümrüt için hiç de kolay olmayacaktır.

Tüm bunlar yaşanırken hapisten yeni çıkan ve Antakya'da tek başına ayakta kalma mücadelesi veren Ayşe, Ferit'ten ayrılabilmek için hem kendi yüreğiyle hem de Ferit'le mücadele etmek zorunda kalır. Ferit'in Ayşe'yi geri kazanmak için verdiği mücadele ise Hande'nin intihar teşebbüsü nedeniyle iyice zora girmiştir.

15. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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