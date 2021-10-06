Kuruluş Osman'a damga vuran su altı aksiyon sahnesi! Osman Bey ve alplerinin operasyonu nefesleri kesti

Osman Bey'in "Papaz Gregor. Bundan gayrı Kayı Beyi Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey'in elindesin" sözlerine Gregor "Adını duydum. İsa'nın çocuklarına yaptıkların için bütün Doğu kiliselerinde adına beddualar okuttum Osman Bey!" diye karşılık verdi. Sükunetini bozmayan Osman Bey ise "Ettiğin duanın karşılığını alacak kadar yaşaman için sana bir fırsat vereceğim. Gayrı tasa etmeyesiniz! Canınız da malınız da bize emanettir" diyerek güvence verdi.