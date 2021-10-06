Harmankaya nerede, hangi ile bağlı? Kuruluş Osman Harmankaya Türkiye’de mi?

Harmankaya Kanyonu, Yenipazar ilçesinin batı yönünde yer almaktadır ve ortalama Yenipazar merkez üzerinden 7 kilometre sürmektedir.

Harmankaya Kanyonu Marmara Bölgesinde yer alan oldukça özel bir kanyon ve tabiat parkıdır. Yenipazar ilçesine 7 kilometre uzaklıkta olan bu yere toplu taşımayla veya kişisel araçlarınızla gidebilirsiniz. Özellikle doğayla iç içe olan bu yer her yıl birçok ziyaretçi almaktadır. Bu yer 260 hektarlık bir alana sahiptir, kişiler bu kanyon içerisinde çeşitli aktivitelerde bulunabilirler. Harmanköy üzerinden Harmankaya Kanyonuna gidecek olan kişiler ise 4 kilometre bir mesafe giderek bu alana ulaşabilirler.