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Harmankaya nerede, hangi ile bağlı? Kuruluş Osman Harmankaya Türkiye'de mi?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.10.2021
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Harmankaya nerede, hangi ile bağlı? Kuruluş Osman Harmankaya Türkiye’de mi?

Harmankaya nerede, hangi ile bağlı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni sezonu heyecanla bekleniyordu. 3. sezonda kadroya katılacak isimler merak ediliyor. Diğer yandan dizinin konu edindiği Harmankaya'nın hangi ilde bulunduğu merak ediliyor. İşte, Harmankaya nerede, hangi ile bağlı? Kuruluş Osman Harmankaya Türkiye'de mi?

Harmankaya nerede, hangi ile bağlı? Kuruluş Osman Harmankaya Türkiye'de mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekranların en çok izlenen yapımlarıa arasında yer alan Kuruluş Osman'ın yeni bölümler bu akşam başlıyor. Dizi de geçen yer ve bölge isimleri izleyiciler tarafından sorgulanıyor. İşte, Harmankaya nerede, hangi ile bağlı? Kuruluş Osman Harmankaya Türkiye'de mi?

HARMANKAYA NEREDE?

Harmankaya Kanyonu, Bilecik ili sınırları içerisindedir.

Harmankaya Kanyonu, Tabiat Parkı olarak kullanılan oldukça özel bir doğa yapısına sahip bir alandır. Kanyon, Marmara Bölgesinde yer almaktadır bununla beraber Yenipazar ve İnhisar ilçeleri arasında yer almaktadır. 2013 yılından beri tabiat parkı olarak kullanılır.

Harmankaya Kanyonu, Yenipazar ilçesinin batı yönünde yer almaktadır ve ortalama Yenipazar merkez üzerinden 7 kilometre sürmektedir.

Harmankaya Kanyonu, Yenipazar ilçesinin batı yönünde yer almaktadır ve ortalama Yenipazar merkez üzerinden 7 kilometre sürmektedir.

Harmankaya Kanyonu Marmara Bölgesinde yer alan oldukça özel bir kanyon ve tabiat parkıdır. Yenipazar ilçesine 7 kilometre uzaklıkta olan bu yere toplu taşımayla veya kişisel araçlarınızla gidebilirsiniz. Özellikle doğayla iç içe olan bu yer her yıl birçok ziyaretçi almaktadır. Bu yer 260 hektarlık bir alana sahiptir, kişiler bu kanyon içerisinde çeşitli aktivitelerde bulunabilirler. Harmanköy üzerinden Harmankaya Kanyonuna gidecek olan kişiler ise 4 kilometre bir mesafe giderek bu alana ulaşabilirler.

Harmankaya Kanyonunun giriş kısmı, Karahasanlar köyü yolu üzerinden başlamaktadır. Bu kanyonun çıkış köyü ise Harmanköy'dür. Bununla beraber bu iki köy üzerinden de rahat bir şekilde kanyona ulaşımınızı sağlayabilirsiniz. Harmankaya Kanyonunun uzunluğu ortalama 3 kilometredir Kanyonun ilk girişi beş metre bir büyüklüğe sahiptir, kanyon duvarları ise ortalama 600 metre civarındadır.

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