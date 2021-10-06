Kuruluş Osman yeni Turgut Alp kimdir? Kuruluş Osman Turgut Bey Rüzgar Aksoy kim?
Kuruluş Osman yeni Turgut Alp kimdir? Kuruluş Osman Turgut Bey Rüzgar Aksoy kimdir? ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman’da 3. yeni sezon heyecanı başlıyor. Dizinin yeni sezonunda birbirinden farklı isimler kadroda olacak. Bu isimlerden birisi de Rüzgar Aksoy olacak. Turgut Alp ismi Türk tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. İşte; Kuruluş Osman Turgut Alp kimdir sorusunun cevabı!
Kuruluş Osman Turgut Bey Rüzgar Aksoy kimdir? Kuruluş Osman yeni Turgut Alp merak ediliyor. Seride Turgut Alp karakterinin değişmesiyle birlikte Kuruluş Osman Turgut Alp kimdir sorusuna yanıt aranıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun erken dönem savaşçılarından birisi olan Turgut Alp, Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi 'ye de hizmet etmiş isimlerden birisiydi. Turgut Alp'in yaklaşık 125 yaşında öldüğü tahmin ediliyor.
KURULUŞ OSMAN TURGUT ALP KİMDİR?
Turgut Alp, Osmanlı İmparatorluğu'nun erken savaşçılarından biriydi. Ayrıca Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yakın arkadaşıydı. Ömrü boyunca Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi 'ye de hizmet etti. Meşhur baltasıyla savaştı. İnegöl'ü ele geçirdi. Bursa'nın fethinde (1326) Orhan Gazi ile beraberdi.
Yaklaşık 125 yaşında öldü. Mezarı İnegöl'de Turgutalp (Genci) köyü mezarlığında bulunur. Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki mezar gerçek değil onursal bir mezardır.
KURULUŞ OSMAN RÜZGAR AKSOY KİMDİR?
Rüzgar Aksoy, 5 Ocak 1981 yılında İstanbul'da doğdu. Haliç Üniversite Konservatuvar Bölümü mezunu olan Aksoy ilk oyunculuk deneyimini 2010 yılında başrollerinde Oktay Kaynarca ve Mehmet Akif Alakurt'un yer aldığı Adanalı dizisinde gerçekleştirdi.
Ardından bir döneme damga vuran Kara Sevda dizisinde rol aldı. Oyuncu son dönemde Keşif Çanakkale ve Deliler filminde oynadı.
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