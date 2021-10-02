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Kardeşlerim 22. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

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Giriş Tarihi: 02.10.2021
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Kardeşlerim 22. bölüm canlı izle | Kardeşlerim yeni bölüm canlı izle

Kardeşlerim 22. bölüm canlı izle! Atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim 2. sezonuyla izleyici ile buluştu. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan hikâyesini anlatan dizinin yeni sezon tanıtımına "Asiye çok kötü bir şey oldu" sözleri damga vurdu. Kardeşlerim 22. bölüm izleme linkine ahaber.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

KARDELERİM'DE BU HAFTA

"Güvenimi boşa çıkaran insanın, çaya batırınca yarısı elimde kalan bisküviden farkı yok…"

Paranın peşine düştükleri sırada korkunç bir saldırıya maruz kalan Şengüller hastaneye kaldırılır. Haberi duyan herkes perişan bir halde soluğu hastanede alır. Yoğun bakımda hayati tehlikesi devam eden Oğulcan için tüm Eren ailesi gözyaşı dökerken, Kaan'ın gelişi okulda büyük yankı uyandırır. Tüm bu karmaşanın üzerine denk gelen Süsen'in doğum günü partisi, birçok hesaplaşmaya tanık olacaktır.

Turan Cihan Şimşekin sevgilisi olay oldu! Bakın kim çıktı TURAN CİHAN ŞİMŞEK'İN SEVGİLİSİ OLAY OLDU! BAKIN KİM ÇIKTI

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