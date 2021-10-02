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Kalp Yarası’na bomba transfer! Tüm dengeleri altüst edecek

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 02.10.2021 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021
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Kalp Yarası’na bomba transfer! Tüm dengeleri altüst edecek

atv’nin ilgiyle izlenen dizisi Kalp Yarası’nın kadrosuna sürpriz bir oyuncu katıldı. Deneyimli oyuncu Zeynep Köse dizide Saadet karakterine hayat verecek ve Sancakzade Konağı’nda dengeleri alt üst edecek.

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi Kalp Yarası'na başarılı oyuncu Zeynep Köse dahil oldu.

Yaşanan olayların ardından kalp krizi geçiren Adnan'ın bakımını üstlenmek üzere konağa gelen Saadet Hemşire, aslında Bahtiyar'ın oyununun bir parçası olarak ailenin içine girecek. Adnan'ın gençlik aşkı Feraye'ye benzerliği ile dikkat çeken Saadet Hemşire sayesinde Bahtiyar konakta işlerin iyiden iyiye karışmasına neden olacak.

Kalp Yarası, yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!

Kalp Yarası 14. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Benim Ferite olan aşkımı satın alamazsınız... KALP YARASI 14. BÖLÜM 2. FRAGMANI YAYINLANDI | "BENİM FERİT'E OLAN AŞKIMI SATIN ALAMAZSINIZ..."
Ben sensiz yaşamak istemiyorum! "BEN SENSİZ YAŞAMAK İSTEMİYORUM!"
Kalp Yarası 13. bölüm izle KALP YARASI 13. BÖLÜM İZLE

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