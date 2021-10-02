Kalp Yarası’na bomba transfer! Tüm dengeleri altüst edecek

Yapımını Süreç Film'in üstlendiği, pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi Kalp Yarası'na başarılı oyuncu Zeynep Köse dahil oldu.

Yaşanan olayların ardından kalp krizi geçiren Adnan'ın bakımını üstlenmek üzere konağa gelen Saadet Hemşire, aslında Bahtiyar'ın oyununun bir parçası olarak ailenin içine girecek. Adnan'ın gençlik aşkı Feraye'ye benzerliği ile dikkat çeken Saadet Hemşire sayesinde Bahtiyar konakta işlerin iyiden iyiye karışmasına neden olacak.

Kalp Yarası, yeni bölümleriyle her Pazartesi saat 20.00'de atv'de!