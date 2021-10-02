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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek'in sevgilisi olay oldu! Bakın kim çıktı

Atv'nin sevilen dizisi ikinci sezonuyla ekranda fırtınalar koparmaya devam ederken dizinin oyuncuları da ilgi odağı oldu. Dizide canlandırdığı Oğulcan karakteriyle kendisine hayran bırakan Turan Cihan Şimşek, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Şimşek'in sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Turan Cihan Şimşek'in sevgilisi...

Giriş Tarihi: 02.10.2021 16:41 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 16:42
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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’in sevgilisi olay oldu! Bakın kim çıktı

Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Oğulcan karakteriyle kendisine hayran bırakan Turan Cihan Şimşek, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Başarılı oyuncunun sevgilisi ise görenleri şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’in sevgilisi olay oldu! Bakın kim çıktı

İşte Kardeşlerim'in yıldızı Turan Cihan Şimşek başta olmak üzere ünlü isimlerin sevgilileri ve eşleri…

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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’in sevgilisi olay oldu! Bakın kim çıktı

TANSEL ÖNGEL VE SEVGİLİSİ NEŞE ÇAKIR

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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’in sevgilisi olay oldu! Bakın kim çıktı

TANSEL ÖNGEL VE SEVGİLİSİ NEŞE ÇAKIR

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Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek’in sevgilisi olay oldu! Bakın kim çıktı

TANSEL ÖNGEL VE SEVGİLİSİ NEŞE ÇAKIR