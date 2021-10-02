Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek'in sevgilisi olay oldu! Bakın kim çıktı

Atv'nin sevilen dizisi ikinci sezonuyla ekranda fırtınalar koparmaya devam ederken dizinin oyuncuları da ilgi odağı oldu. Dizide canlandırdığı Oğulcan karakteriyle kendisine hayran bırakan Turan Cihan Şimşek, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Şimşek'in sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Turan Cihan Şimşek'in sevgilisi...