02 Ekim 2021, Cumartesi
Kardeşlerim’in Oğulcan’ı Turan Cihan Şimşek'in sevgilisi olay oldu! Bakın kim çıktı
Atv'nin sevilen dizisi ikinci sezonuyla ekranda fırtınalar koparmaya devam ederken dizinin oyuncuları da ilgi odağı oldu. Dizide canlandırdığı Oğulcan karakteriyle kendisine hayran bırakan Turan Cihan Şimşek, diziseverler tarafından mercek altına alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Şimşek'in sevgilisi herkesi şaşırttı. İşte Kardeşlerim'in yıldızı Turan Cihan Şimşek'in sevgilisi...
Giriş Tarihi: 02.10.2021 16:41 Güncelleme Tarihi: 02.10.2021 16:42
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