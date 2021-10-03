İkimizin Sırrı 9. bölüm canlı izle | İkimizin Sırrı yeni bölüm canlı izle
ATV'nin yeni dizisi İkimizin Sırrı, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Bir anne ve kızının yaşama tutunma mücadelesini konu alan İkimizin Sırrı dizisinde bu hafta, "Alp seni değil, beni tercih etti!" sözü ön plana çıkıyor. İkimizin Sırrı 9. yeni bölümü canlı olarak ahaber.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.
İKİMİZİN SIRRI DİZİSİNDE BU HAFTA
Alp'in Neva ile evli olduklarını açıklaması her yerde deprem etkisi yaratır. Kasım ve Türkan ailelerinin mirasını korumak için hemen harekete geçerler ve Neva'ya büyük bir teklif yaparlar. Kızını kaybeden Neva hem Karahun ailesi hem de Ece tarafından sıkıştırılınca dayanamayacak noktaya gelir. Alp Korhan'ın sevkiyatını durdurmuştur. Korhan mallarını kaybetmesiyle delirir ve serseri mayın gibi her yere saldırmaya başlar.
İKİMİZİN SIRRI 9. YENİ BÖLÜMÜ CANLI İZLE