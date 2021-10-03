İkimizin Sırrı 9. bölüm canlı izle | İkimizin Sırrı yeni bölüm canlı izle

İKİMİZİN SIRRI DİZİSİNDE BU HAFTA

Alp'in Neva ile evli olduklarını açıklaması her yerde deprem etkisi yaratır. Kasım ve Türkan ailelerinin mirasını korumak için hemen harekete geçerler ve Neva'ya büyük bir teklif yaparlar. Kızını kaybeden Neva hem Karahun ailesi hem de Ece tarafından sıkıştırılınca dayanamayacak noktaya gelir. Alp Korhan'ın sevkiyatını durdurmuştur. Korhan mallarını kaybetmesiyle delirir ve serseri mayın gibi her yere saldırmaya başlar.

İKİMİZİN SIRRI 9. YENİ BÖLÜMÜ CANLI İZLE