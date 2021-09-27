Kalp Yarası 13. bölüm canlı izle | Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle
Kalp Yarası 13. yeni bölüm canlı izle | ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası, bu akşam 13. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Hatay'ın muhteşem doğasında çekilen Kalp Yarası dizisinin başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor. Kalp Yarası yeni bölümüne ''Boşanmazsam ne olur anne?'' sözü damga vuruyor. İşte Kalp Yarası 13. yeni bölüm izleme adresi...
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.
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