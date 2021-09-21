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Aman Reis Duymasın filmi konusu nedir? Aman Reis Duymasın oyuncuları kimdir?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.09.2021
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Aman Reis Duymasın filmi konusu nedir? Aman Reis Duymasın oyuncuları kimdir?

Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak yerli sinema filmi Aman Reis Duymasın’ın oyuncu kadrosu ve konusu merak edilmeye başlandı. Televizyonda ilk kez yayınlanacak filmin oyuncu kadrosunda; EDHO’dan tanıdığımız birçok usta isim yer alıyor. Aman Reis Duymasın filmi, yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde başına gelen komik olayları konu aldı. Peki; Aman Reis Duymasın oyuncuları kimdir? Aman Reis Duymasın konusu nedir?

Televizyon ekranlarında ilk kez bu akşam TV'de yayınlanacak Aman Reis Duymasın filmi konusu nedir? Aman Reis Duymasın oyuncuları kimdir? ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın oyuncu kadrosundan birçok ismin yer aldığı filmin konusu merak ediliyor. Dizide; Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Savaş Özdemir, Ceren Benderlioğlu yer alıyor.

AMAN REİS DUYMASIN KONUSU NEDİR?

Aman Reis Duymasın filmi, yeraltı dünyasının tanınan ailelerinin çıktığı tatilde başına gelenleri konu alıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterler, tatil için gittikleri yere adımlarını atar atmaz inanılmaz olaylarla karşılaşıyorlar.

Bu tatilde işler bir süre sonra çığırından çıkıyor ve ekip Hızır Reis'in yaşananları duymaması için büyük bir çabaya girişiyor.

AMAN REİS DUYMASIN OYUNCULARI KİMDİR?

Aman Reis Duymasın filmi oyuncuları arasında Mustafa Üstündağ, Ozan Akbaba, Emir Benderlioğlu, Savaş Özdemir, Ceren Benderlioğlu, Sevinç Kıranlı, Hakan Karsak bulunuyor.

AMAN REİS DUYMASIN NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri İstanbul ve Erdek'te gerçekleştirildi.

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