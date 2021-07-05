Müge Anlı 23 cinayeti çözdü 930 aileyi kavuşturdu

Öte yandan kayıp can dostlarımızın yuvalarına sağ salim kavuşturulması için 2017 yılında başlattığı Pati Buldular projesiyle 530 can sıcak yuvalarına döndü. Hayırseverlerin bağışıyla gelen 18 bin 753'ü tekerlekli, 2 bin 609'u akülü olmak üzere toplam 21 bin 362 sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 15 bin 74 öğrenciye; kırtasiye ve giyecek yardımı yapıldı.