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Müge Anlı sesiyle büyüledi! "Kıskanırım Seni Ben" performansıyla hayran bıraktı

Atv ekranlarının rekortmen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, dün yayınlanan bölümü ile sezon finali yaptı. Bölümün ardından ekibiyle final eğlencesi düzenleyen Anlı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu. Sahneye çıkıp "Kıskanırım Seni Ben" şarkısını seslendiren Anlı, performansıyla hayran bıraktı.

Giriş Tarihi: 03.07.2021 15:36 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 15:37
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Müge Anlı sesiyle büyüledi! Kıskanırım Seni Ben performansıyla hayran bıraktı

Hafta içi her gün yayımlanan ve herkesi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı dün yayınlanan bölümüyle sezon finali yaptı.

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Müge Anlı sesiyle büyüledi! Kıskanırım Seni Ben performansıyla hayran bıraktı

Başarılı sunucu, program sonrası ekibiyle birlikte eğlence düzenledi. Sezon finali eğlencesinden görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Müge Anlı, paylaşımlarıyla herkesi şaşırttı.

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Müge Anlı sesiyle büyüledi! Kıskanırım Seni Ben performansıyla hayran bıraktı

EKİBİYLE EĞLENCEYE GİTTİ

Müge Anlı, ekibiyle birlikte düzenlediği gecede 'Kıskanırım Seni Ben' parçasını seslendirdiği videoyu "Sezon finali eğlencesi müziksiz olur mu?" notuyla Instagram hesabında paylaştı.

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Müge Anlı sesiyle büyüledi! Kıskanırım Seni Ben performansıyla hayran bıraktı

SESİYLE BÜYÜLEDİ

Eğlencede mikrofonu eline alan Müge Anlı, sahneye çıkarak 'Kıskanırım Seni Ben' parçasını seslendirdi. Hayranları ile bu anları paylaşan Müge Anlı sesinin güzelliğiyle övgüleri topladı.

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Müge Anlı sesiyle büyüledi! Kıskanırım Seni Ben performansıyla hayran bıraktı

"Kulaklarımızın pası silindi", "Döktürmüşsün Müge" tarzında yorumlar yapılan paylaşım, beğeni yağmuruna tutuldu.