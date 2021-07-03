Müge Anlı sesiyle büyüledi! "Kıskanırım Seni Ben" performansıyla hayran bıraktı

Atv ekranlarının rekortmen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, dün yayınlanan bölümü ile sezon finali yaptı. Bölümün ardından ekibiyle final eğlencesi düzenleyen Anlı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ilgi odağı oldu. Sahneye çıkıp "Kıskanırım Seni Ben" şarkısını seslendiren Anlı, performansıyla hayran bıraktı.