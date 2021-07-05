Kalp Yarası 2. bölüm canlı izle! | Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle

KALP YARASI DİZİSİNDE YAŞANACAKLAR

Ferit ve Ayşe evleniyor, Antalya'da yer yerinden oynuyor!

Ferit ve Ayşe'nin herkesin şaşkın bakışları altında nikah masasına oturması, Antakya'nın gündemine damga vurur. Hande büyük bir hayal kırıklığı yaşarken; Hüseyin ve Zümrüt Varoğlu, Sancakzadelerle tüm ilişkilerini keserler. Gelecek planları çöken Azade Hanım ise Ayşe'yi gelin olarak kabul etmez. Ferit, herkesi aşk evliliği yaptığına inandırmaya çalışırken; Ayşe karşısında hem Hande'yi hem Azade'yi bulur. Yaman, her şeyini kaybetse bile Hande'nin peşini bırakmaz; ancak Zümrüt, Hande'nin bir şeyler sakladığından şüphelenmektedir.

KALP YARASI 2. BÖLÜM CANLI İZLE