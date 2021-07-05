Kalp Yarası 2. bölüm canlı izle! | Kalp Yarası yeni bölüm canlı izle
ATV ekranlarında yayın hayatına 'merhaba' diyen Kalp Yarası, bu akşam ikinci bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Hatay'ın muhteşem doğasında çekilen ve tanıtımlarıyla büyük merak uyandıran Kalp Yarası dizisinin başrollerini Gökhan Alkan, Merve Çağıran ve Yağmur Tanrısevsin paylaşıyor. Kalp Yarası ikinci bölümüne "Bu hikayedeki en masum kişi sensin!" sözü damga vuruyor. İşte Kalp Yarası 2. bölüm canlı izleme adresi...
KALP YARASI DİZİSİNDE YAŞANACAKLAR
Ferit ve Ayşe evleniyor, Antalya'da yer yerinden oynuyor!
Ferit ve Ayşe'nin herkesin şaşkın bakışları altında nikah masasına oturması, Antakya'nın gündemine damga vurur. Hande büyük bir hayal kırıklığı yaşarken; Hüseyin ve Zümrüt Varoğlu, Sancakzadelerle tüm ilişkilerini keserler. Gelecek planları çöken Azade Hanım ise Ayşe'yi gelin olarak kabul etmez. Ferit, herkesi aşk evliliği yaptığına inandırmaya çalışırken; Ayşe karşısında hem Hande'yi hem Azade'yi bulur. Yaman, her şeyini kaybetse bile Hande'nin peşini bırakmaz; ancak Zümrüt, Hande'nin bir şeyler sakladığından şüphelenmektedir.