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Müge Anlı’da stüdyo karıştı! Büşra Büyükşen’in gerçek yüzü ortaya çıktı

Ekranların en sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, bugün ekrana gelen bölümüyle sezon finali yaptı. Son bölüme Büşra Büyükşen'in görüntüleri damga vurdu. Anne ve babasının ölümünün tek şahidi olan Büşra, stüdyodaki sakin halleriyle tepki çekerken yayın sonrası halleri izleyicileri şaşırttı. Hakkındaki iddialar sonrası çıldıran genç kız, amcasının üzerine yürüdü. Müge Anlı canlı yayını sonrası yaşananlar kayda alındı, Büşra Büyükşen'in gerçek yüzü ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 02.07.2021 14:21 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 14:25
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Müge Anlı’da stüdyo karıştı! Büşra Büyükşen’in gerçek yüzü ortaya çıktı

Müge Anlı'nın sezon finaline Büyükşen cinayeti ile ilgili son gelişmeler damga vurdu. Cinayetin tek şüphelisi olan Büşra Büyükşen ile ilgili ortaya çıkan görüntüler şaşkınlık yarattı.

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Müge Anlı’da stüdyo karıştı! Büşra Büyükşen’in gerçek yüzü ortaya çıktı

GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

Dünkü yayın sonrası Müge Anlı ile konuşmaya devam eden Büşra'nın gerçek yüzü ortaya çıktı. Kayda alınan konuşmada Büşra, amcası ve teyzesiyle kavga edip üzerlerine yürüdü. Sinir krizi geçirmiş gibi bağıran Büşra Büyükşen'in yayın sırasındaki sakin halinden eser kalmadı.

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Müge Anlı’da stüdyo karıştı! Büşra Büyükşen’in gerçek yüzü ortaya çıktı

Teyzesi, üniversite öğrencisi olan Büşra'nın sabahlara kadar erkeklerle alkollü mekanlarda gezdiğine dair dedikodular olduğunu söylemesi üzerine ortalık karıştı. Bu iddia konuşulunca çıldıran Büşra, stüdyoda bas bas bağırarak amcasının üzerine yürüdü.

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Müge Anlı’da stüdyo karıştı! Büşra Büyükşen’in gerçek yüzü ortaya çıktı

HİPNOZ YAPILACAK

Müge Anlı ile Tatlı Sert sezon finali yapıp 2 aylık araya giderken, son çare olarak Büşra için hipnoz programı yapıldı. Jandarmadan bir bilirkişinin de tanık olarak katılmasıyla Büşra Büyükşen'e hipnoz uygulanacak. Özel ekip ise Büşra başta olmak üzere tüm aile üyelerinin yeniden ifadelerini alacak.

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Müge Anlı’da stüdyo karıştı! Büşra Büyükşen’in gerçek yüzü ortaya çıktı

BÜŞRA BÜYÜKŞEN'İN İFADELERİNDEKİ ÇELİŞKİ NE?

Üç yıl önce işlenen cinayetle ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılırken Büşra Büyükşen'in ifadeleri arasındaki çelişki bir kez daha gündem oldu. İfadeleri arasında zaman zaman tutarsızlıklar olduğunu kabul eden genç kız, yaşadıklarının hangisinin gerçek olduğunu artık anlamadığını belirtti.