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İki gelin bir damat… Kalp Yarası izleyicinin kalbini kazandı

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
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İki gelin bir damat… Kalp Yarası izleyicinin kalbini kazandı

Yapımını Süreç Film’in üstlendiği Kalp Yarası, merakla beklenen ilk bölümüyle atv’de ekran yolculuğuna başladı ve izleyiciden büyük ilgi gördü. Merakla beklenen ilk bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluşan Kalp Yarası, ‘Tüm Kişiler’ kategorisinde Pazartesi akşamının en çok izlenen yapımı oldu

Dizinin ilk bölüm finali sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. İlk bölümde, üç gün sonra evleneceği nişanlısı Hande'nin kendisini çocukluk arkadaşı Yaman ile aldattığını öğrenen Ferit Sancakzade, kafasını toplamak için gittiği İstanbul'da tanıştığı Ayşe ile bir anlaşma yaparak düğününe kimsenin tanımadığı bir gelinle katıldı.

Antakya'nın tüm ileri gelenlerinin katıldığı, Sancakzade ve Varoğlu ailelerinin tüm üyelerinin hazır bulunduğu görkemli düğüne Ayşe ile birlikte gelen Ferit, herkesi şok etti! En büyük şoku, gelinliğiyle Ferit'i bekleyen Hande yaşadı.

Kalp Yarası'nın merakla beklenen ikinci bölümüne "Tüm geçmişimi yakıyorum." diyen Ferit, başta annesi Azade olmak üzere herkese karşı Ayşe'yi savunacak.

Yaman, Ferit'in reddettiği Hande'yle yakınlaşmaya çalışırken, Hande'nin annesi Zümrüt ise kızının ihanetinin ortaya çıkmaması için harekete geçecek.

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