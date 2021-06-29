Kalp Yarası ekrana damga vurdu! En çok izlenen dizi oldu

Kalp Yarası, merakla beklenen ilk bölümüyle atv ekranında izleyiciyle buluştu. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile pazartesi akşamlarına damgasını vuracak Kalp Yarası, Tüm Kişiler kategorisinde Pazartesi akşamının en çok izlenen dizisi oldu! İlk bölümden izleyicinin kalbine girmeyi başaran Kalp Yarası, Hatay-Antakya'nın muhteşem coğrafyasını izleyici ile buluşturdu. Dizi sosyal medyada da büyük ses getirdi.