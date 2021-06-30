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Finale geri sayım başladı! Maraşlı’nın gerçek kimliği ortaya çıktı

Atv’nin sevilen dizisi Maraşlı’da büyük finale geri sayım başladı. Başrollerini Burak Deniz ve Alina Boz’un paylaştığı dizinin 24’ncü bölümünde, Maraşlı’nın büyük sırrını Mahur öğrendi.

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Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
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Finale geri sayım başladı! Maraşlı’nın gerçek kimliği ortaya çıktı

Nefeslerin tutulduğu bölümde, Maraşlı ile yıldırım nikahıyla evlenmeye kabul eden Mahur gelinlik provasında büyük bir gerçekle yüzleşti.

Gelinlikçiyi ziyaret eden Dilara; Mahur'a, Maraşlı'nın aslında Mehmet İnce olduğunu söyledi.

Heyecan dolu bölümün final sahnesinde de nikah için gün almaya gittikleri sırada Mahur'un, öğrendiği bu gerçeği Maraşlı'ya söylemesi heyecan ve gerilimin dozunu artırdı.

Büyük finale doğru geri sayıma başlayan dizide, bugüne kadar birçok badire atlatan fakat aşklarından asla vazgeçmeyen Maraşlı ve Mahur'un akibeti büyük bir merakla bekleniyor.

"Maraşlı"nın yeni bölümü 6 Temmuz Salı akşamı atv'de ekrana gelecek.

Maraşlı 24. yeni bölüm izle MARAŞLI 24. YENİ BÖLÜM İZLE
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